Pamela Prati innamorata del fidanzato 19enne: “Insieme facciamo…”

Qualche mese fa Pamela Prati è stata pizzicata in compagnia del nuovo fidanzato, lui è giovanissimo. Si tratta di Simone Ferrante, un ragazzo più giovane di lei di ben 45 anni. Il 19enne ha fatto breccia nel cuore della showgirl, lei in più occasioni ha fatto sapere di essere molto innamorata e felice.

Ha ribadito di provare forti sentimenti per il giovane fidanzato anche ieri, durante la sua ospitata a La Vita in Diretta, dove ha ribadito che l’età non conta nulla. Tra loro la differenza d’età è davvero notevole ed è per questo che la loro relazione ha fatto non poco discutere, per loro però questo non rappresenta in alcun modo un ostacolo. La nota soubrette si è detta molto innamorata di Simone, lo ha definito un ragazzo intelligente e ha fatto sapere che si intendono perfettamente.

Pamela Prati tra le varie cose ha ribadito che l’età non conta nulla, quello che invece conta è l’anima. Ha poi concluso dicendo: “Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”. Sembra quindi che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele, all’inizio erano in molti ad avere dei dubbi, pensavano che fosse l’ennesimo tentativo della showgirl per attirare l’attenzione.

