Alessio Falsone abbandona il GF? Il gieffino sbotta: “Pago la penale ed esco”

Nervi tesi al Grande Fratello, nella notte Alessio Falsone si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura. A causa di alcuni suoi atteggiamenti e di alcune battute che ha fatto nella casa più spiata d’Italia nei confronti di Perla Vatiero si è ritrovato al centro di molte critiche e polemiche e la cosa lo ha non poco infastidito.

Il gieffino ha fatto sapere che non gli piace la situazione che si è creata, troppe cose gli danno fastidio nella casa ed è per questo che si chiede chi glielo fa fare a continuare questo percorso. Al Grande Fratello si è divertito, a detta sua ha già fatto la sua esperienza e ha costruito amicizie che continueranno anche fuori, ma non ha l’ambizioni di vincere perché non gli importa. Alessio Falsone si è detto stanco della situazione, degli aerei contro di lui e delle assurde frasi nei suoi confronti.

Il gieffino pensa che non abbia responsabilità perché gliene stanno dicendo di tutti i colori. Poco dopo è sbottato, ai suoi compagni di avventura ha detto: “Basta, io me ne voglio andare fuori dal ca**o. Io pago la penale e mi levo dal ca**o! Non ci penso mica troppo.” Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il conduttore si soffermerà anche sullo sfogo di Alessio Falsone? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Anita Oliveri torna a parlare dell’ex: “Stavo con lui per pena”