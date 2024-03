Anita Oliveri torna a parlare dell’ex: “Stavo con lui per pena”

Nelle scorse ore Anita Olivieri chiacchierando con Alessio Falsone si è lasciata sfuggire pesanti rivelazioni sull’ex fidanzato Edoardo Sanson. A San Valentino sembra che si fossero riconciliati ma lei ci ha tenuto poi a precisare che non si sentiva impegnata sentimentalmente, ha infatti iniziato un flirt con Alessio. Alla nuova ‘fiamma’ ha detto che non era felice quando l’ex è tornato da lei dopo due anni.

Stando alle sue parole non provava più niente per Edoardo però quando provava ad allontanarsi lui si comportava ‘da pazzo’. Si recava davanti casa sua piangendo e minacciava di togliersi la vita, lei a quel punto lo faceva entrare e lo calmava. Più volte a detta sua ha cercato di fargli capire che quando faceva queste scenate tornava con lui per pena e non per amore.

Rivelazioni forti quelle di Anita Olivieri nei confronti dell’ex fidanzato, forse non pensava che in quel momento le telecamere la stavano riprendendo. Ad Alessio ha anche raccontato di essersi sempre sentita sola quando era fidanzata con Edoardo e di essersi sentita sollevata quando tra loro è finita. Tra le varie cose ha poi detto che voleva mettere fine da tempo alla loro relazione però non riusciva ad uscirne.

LEGGI ANCHE -> Anita e Alessio travolti dalla passione al GF: nella notte scatta il bacio