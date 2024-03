Anita e Alessio travolti dalla passione al GF: nella notte scatta il bacio

I telespettatori erano convinti che presto sarebbe scoppiata la passione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone al Grande Fratello e finalmente il tanto atteso bacio è arrivato nella notte. Il loro coinvolgimento era sempre più palese e nei giorni scorsi lei aveva ammesso di provare un forte interesse per il gieffino.

A San Valentino la gieffina aveva ricevuto una romantica sorpresa da parte dell’ex fidanzato, Edoardo Sanson l’aveva infatti raggiunta nella casa più spiata d’Italia e nel rivedersi tantissima era stata l’emozione. I due si sono baciati e abbracciati a lungo, hanno poi parlato della loro relazione rimasta in ‘pausa’ fino a quel momento. La loro storia d’amore è durata dieci anni prima di giungere al capolinea, più volte si erano riconciliati per poi dirsi di nuovo addio.

Prima dell’ingresso di Anita Olivieri al Grande Fratello avevano deciso di riprovarsi, avevano però messo in pausa il loro rapporto con l’intenzione di chiarirsi e prendere una decisione definitiva al suo ritorno. Lei ha ammesso di non aver mai smesso di pensarlo, l’ingresso di Alessio Falsone però l’ha mandata in confusione. La gieffina nei giorni scorsi ha precisato di non aver fatto alcuna promessa ad Edoardo, a detta sua si chiariranno dopo il reality. Intanto nella notte si è lasciata andare ad un momento di dolcezza con Alessio, mentre si abbracciavano e coccolavano si sono baciati in modo alquanto passionale. Per un po’ si sono frenati ma hanno deciso di lasciarsi travolgere dalla passione, tra loro nascerà l’amore? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

