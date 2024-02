GF, scontro tra Anita e Garibaldi: lui è geloso? Cosa pensa la gieffina

Cosa sta succedendo tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello? Tra i due è scoppiata una discussione nella casa più spiata d’Italia, sono in molti a pensare che quello che prova il gieffino nei confronti della compagna d’avventura non è solo amicizia. In questi mesi si sono avvicinati moltissimo ma quando lui l’ha vista così vicina al nuovo concorrente, Alessio, ha preso le distanze.

Massimiliano Varrese alla gieffina ha detto che la reazione di Giuseppe Garibaldi potrebbe essere stata scaturita dalla gelosia, pensa infatti che provi dei sentimenti per lei. Durante l’ultima puntata del reality entrambi hanno negato che possa esserci qualcosa di più di un’amicizia, Anita Olivieri dopo il loro scontro e dopo aver notato alcuni atteggiamenti ha cambiato idea.

Al Grande Fratello i due gieffini si sono lanciati pesanti accuse, lei si è poi sfogata con Marco Maddaloni al quale detto che adesso pensa anche lei che Giuseppe sia innamorato di lei. Il gieffino condivide il suo pensiero, pensa però che forse Garibaldi non abbia ancora capito di provare un sentimento ed è per questo che non riesce ad ammettere che è geloso. Anita Olivieri fino a pochi giorni fa non aveva mai percepito l’interesse del gieffino nei suoi confronti, però dopo che si è allontanato da lei e ha nominato Alessio ha capito che Garibaldi prova qualcosa per lei.

