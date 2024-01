Anita Olivieri lascia il GF? Il duro sfogo: “Reputazione rovinata”

Alcune frasi pronunciate da Anita Olivieri durante l’ultima puntata del Grande Fratello con lo scopo di giustificare Giuseppe Garibaldi hanno fatto storcere il naso a molti. Si è infatti ritrovato al centro di critiche e polemiche e si è beccata una ramanzina. Parlando proprio con Giuseppe si è poi lasciata andare ad un duro sfogo, durante il quale ha manifestato il desiderio di abbandonare il reality.

La gieffina ha paura che il gioco stia rovinando la sua immagine, teme anche che avrò difficoltà a trovare un lavoro quando uscirà dalla casa più spiata d’Italia. Più volte ha ribadito che non ha nessuna intenzione di farsi rovinare la vita da un gioco. Tra le varie cose ha detto: “Non mi faccio rovinare tutta la mia reputazione costruita in anni, voglio uscire.” In lacrime ha fatto poi sapere che non vuole più perdere tempo a parlare, è arrabbiatissima. In molti fino ad ora l’hanno accusata di essere tutelata, ma a parer suo ha sempre preso mazzate da quando è approdata nella casa più spiata d’Italia.

Anita Olivieri ha continuato dicendo che deve difendersi per qualsiasi cosa ed è stanca di doversi giustificare sempre. Abbandonerà davvero il Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

