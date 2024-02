Barbara d’Urso torna in tv dopo l’addio a Mediaset: sarà ospite a Domenica In

Barbara d’Urso è finalmente pronta a tornare in televisione, dove probabilmente parlerà dell’inaspettato addio a Mediaset. Il suo contratto con le reti del Biscione è scaduto il 31 dicembre e i suoi tantissimi fan da settimane aspettato di rivederla sul piccolo schermo per saperne di più in merito a ciò che è successo, fino ad ora però lei ha preferito restare in silenzio.

Per il ritorno in televisione la nota conduttrice ha scelto la Rai, sarà infatti ospite di Mara Venier a Domenica In. Quando? Nella puntata che andrà in onda domenica 3 marzo su Rai Uno. Dopo oltre quindici anni di lavoro a Mediaset in moltissimi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che dirà. Nelle ultime settimane più volte ha rivelato ai suoi seguaci su Instagram di avere in ballo delle novità dal punto di vista professionale, ma non ha svelato altri dettagli.

A Domenica In parlerà anche del suo futuro in televisione? Dallo scorso giugno è lontana da piccolo schermo, in tantissimi sentono la sua mancanza e sperano di rivederla presto al timone di un nuovo programma. Succederà presto? Questo non ci è dato ancora saperlo, non ci resta che attendere l’ospitata di domenica per scoprire cosa si lascerà sfuggire la conduttrice.

