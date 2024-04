Simona Ventura in diretta con una paresi facciale: “Mi sto curando”

Domenica è andata in onda su Rai Due l’ultima puntata di Citofonare Rai Due e in moltissimi hanno subito notato che c’era qualcosa di diverso in Simona Ventura. Lei senza giri di parole in diretta ha fatto sapere cosa le è accaduto, rassicurando fan e telespettatori. Nel corso della puntata ha detto che potevano tranquillamente riprendere bene il volto e ha svelato di avere un problema.

La nota conduttrice ha spiegato: “Ho metà della faccia bloccata. Nulla di grosso, è il freddo e può succedere.” In molti si sono complimenti con lei per essere andata in onda nonostante il piccolo problema di salute. Lei in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha fatto sapere che all’inizio ha avuto paura, poi però ha capito che non era nulla di grave. Ha rivelato che ha una paralisi del settimo nervo cranico facciale, però passerà presto. Quando giovedì si è svegliata con la parte sinistra del viso bloccata si è spaventata, gli esami di rito hanno però confermato che si tratta di una paresi passeggera e si è tranquillizzata.

Quando le hanno chiesto come mai non abbia optato per un po’ di riposo ha detto che lei non molla mai. Simona Ventura ha aggiunto: “Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Adesso mi sto curando.” La conduttrice dovrà prendere il cortisone per almeno una settimana, sta prendendo anche vitamine e un anti virale perché ha spiegato che potrebbe essere partita anche un’infiammazione.

