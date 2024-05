Francesca Del Taglia svela: “Con Eugenio ci abbiamo riprovato ma…”

Ospite ieri a Casa SDL Francesca Del Taglia è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Eugenio Colombo. I due si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2013 ed erano inseparabili dopo il programma. Per anni sono apparsi davvero uniti e innamorati, dalla loro relazione sono nati due bellissimi figli, Brando e Zeno.

Circa un anno e mezzo fa hanno reso nota la fine della loro storia d’amore, per molto tempo i loro tantissimi fan hanno sperato in un ritorno di fiamma ma questo non sembra essere possibile. Dopo la rottura il loro rapporto non era sereno, tanti sono stati i battibecchi e le frecciatine sui social, oggi però le cose vanno meglio. Cercando di avere un rapporto tranquillo per il bene dei loro figli. Lei da un po’ non è più single, ha infatti iniziato una frequentazione con Marco Cusmati e ha rivelato che le cose procedono bene.

Tra le varie cose Francesca Del Taglia ha rivelato che la rottura con Eugenio Colombo un anno e mezzo fa non è stata quella definitiva. I due qualche tempo fa ci hanno riprovato ma le cose non sono andate come speravano. L’ex corteggiatrice ha spiegato che nel breve periodo che sono usciti di nuovo insieme non hanno detto nulla perché non volevano illudere i figli. Riferendosi all’ex ha aggiunto: “La rottura definitiva è stata più da parte sua, ha fatto cose gravi che mi hanno fatto capire che non era recuperabile.”

