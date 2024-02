Eugenio Colombo sogna una riconciliazione con Greta Rossetti? Parla l’ex tronista

Nei giorni scorsi Eugenio Colombo è stata ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata. Ancora una volta ha ribadito che non ci sarà un ritorno di fiamma con l’ex Francesca Del Taglia, la breve relazione con Greta Rossetti invece potrebbe non essere davvero finita.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che lui e la gieffina sono stati poco insieme ma la qualità del tempo che hanno trascorso è stata importante. Purtroppo quello non era il momento giunto per una nuova conoscenza, si era separato dall’ex solo da pochi mesi e non era né sereno né lucido, oggi però sta davvero bene. Non ha nascosto il fatto che gli piacerebbe tornare a frequentare la Rossetti, una persona che ha definito sensibile ed eccezionale. L’ex tentatrice di Temptation Island ha saputo stargli vicino e lo ha aiutato molto.

Tra le varie cose Eugenio Colombo ha svelato: “Se voglio andare a riprendermela? È vero che ho voglia di vederla, ho voglia di abbracciarla, di dirle tante cose.” L’ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe condividere del tempo con Greta Rossetti, oggi a livello mentale è libero e avrebbe voluto esserlo anche quando si sono conosciuti. Potrebbe anche approdare al Grande Fratello per avere un confronto con lei se la produzione del reality glielo permetterebbe, per loro c’è ancora una speranza? Questo non ci è dato saperlo, sono però in molti a pensare che tra loro potrebbe esserci a breve una riconciliazione.

