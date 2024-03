Giulia De Lellis in cattedra alla Bocconi: “Prima di UeD facevo…”

Incredibile è il successo che è riuscita a conquistare in questi anni, per Giulia De Lellis la sua partecipazione a Uomini e Donne è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Oggi è un’influencer amatissima ed è anche un’imprenditrice, mercoledì 20 marzo parlerà della sua esperienza lavorativa alla Bocconi durante il corso Fashion Experience And Design Management.

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha ricordato che la sua carriera come ‘influencer’ è nata per caso nel 2016. Sul suo profilo Instagram parlò di un rossetto che le piaceva e in pochissimo tempo era già sold out, lei non riusciva a crederci. Prima di partecipare al noto dating show faceva la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia e guadagnava 1.200 euro, ha poi svelato: “Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo.” Ha rivelato che con un pacchetto di post guadagnava più di quanto prendeva di stipendio lavorando nel negozio un intero mese.

Giulia De Lellis da quel momento ha iniziato a mettere da parte i risparmi per creare qualcosa di suo, ha realizzato con tempo una linea di prodotti per la pelle, ‘Audrer’. Ha lanciato il brand lo scorso maggio e per lei è stato un sogno che si realizzava. L’investimento iniziale è stato di circa 500mila euro, ha poi concluso dicendo: “Il 2023 è vicino al pareggio, ora siamo in attivo. Oggi dò lavoro a 12 persone”.

