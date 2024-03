Archiviata la relazione con Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello anche Greta Rossetti sembra aver trovato l’amore. Nelle ultime settimana si è avvicinata sempre di più a Sergio D’Ottavi, ieri tra loro è scattato il primo bacio. Eppure un ex della gieffina sembra essere convinto che il suo compagno di avventura non sia affatto il suo tipo.

A lasciarsi sfuggire queste rivelazioni è stato Eugenio Colombo, noto per aver partecipato in passato a Uomini e Donne. Qualche tempo fa ha avuto una breve relazione con Greta Rossetti ma in quel periodo lui non era ancora pronto a voltare pagina dopo la rottura con Francesca Del Taglia e i due sono rimasti amici. Nei mesi scorsi aveva ammesso che gli avrebbe fatto piacere riprovarci, lei però nel frattempo ha iniziato a frequentare D’Ottavi.

Ai microfoni di Casa Lollo Eugenio Colombo riferendosi al flirt nato tra la Rossetti e Sergio ha ammesso che non se lo aspettava, però si vede che sta nascendo qualcosa. Pensa però che dentro i reality le emozioni siano amplificate e che scopriranno solo fuori dalla casa se sono davvero compatibili. Ha poi aggiunto: “A livello estetico Sergio non è il suo genere, io so i suoi gusti. Poi magari fuori sono compatibili, può succedere di tutto”.

LEGGI ANCHE -> Eugenio Colombo sogna una riconciliazione con Greta Rossetti? Parla l’ex tronista