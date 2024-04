Tonia Romano si ritira all’Isola dei famosi: Luxuria svela il motivo

È andata in onda ieri, lunedì 8 aprile, la prima puntata dell’Isola dei famosi e c’è stato già il primo abbandono, si tratta di Tonia Romano. La naufraga avrebbe dovuto far parte del cast della 18esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria su Canale 5, ma non è nemmeno sbarcata in Honduras.

La Romano faceva parte dei concorrenti Nip, purtroppo però il suo percorso sull’Isola si è concluso ancor prima di iniziare. Il motivo? A spiegarlo in diretta ci ha pensato la conduttrice dicendo che ha avuto un problema di salute all’improvviso ed è per questo che non ha potuto raggiungere gli altri naufraghi. Ha poi aggiunto: “E allora noi la salutiamo e le auguriamo di rimettersi molto presto“.

Tonia Romano non è del tutto nuova al mondo dello spettacolo e della televisione, diciannove anni fa ha infatti partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne. Il suo è stato un percorso breve, nel 2006 ha infatti vinto il concorso nell’Esercito Italiano diventando Caporal Maggiore. A distanza di molti anni era pronta a tornare sul piccolo schermo ma a causa del problema di salute non ha potuto più partecipare all’Isola dei famosi.

