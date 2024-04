Matilde Brandi all’Isola, i Nip la criticano: “Arrogante e litigiosa”

Al via da ieri 8 aprile 2024 su Canale 5 la 18esima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, nel cast anche Matilde Brandi. Oltre ai personaggi famosi sono sbarcati in Honduras anche alcuni concorrenti ‘Nip, si tratta di: Peppe Di Napoli Alina Vereconi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli.

I quattro non famosi hanno manifestano il loro pensiero sulla nota showgirl e questo è stato tutt’altro che positivo. Secondo Gueye Matilde Brandi è una persona che non le manda a dire, Alina pensa invece che il suo carattere sia litigioso e che rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri naufraghi. Anche Peppe di Napoli ha detto la sua, riferendosi alla naufraga ha fatto sapere che non le sta simpatica, pensa che la vuole avere sempre vinta e ha chiaramente detto che le persone così non gli piacciono. Anche Pietro è stato duro nei suoi confronti dicendo che i ‘vip’ sono altri, lei invece è solo un’arrogante e casinista.

Di fronte alle critiche Matilde Brandi non è certo rimasta in silenzio. La sua reazione? Questo è ciò che ha detto in puntata: “Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no. Certo, i commenti non sono stati belli“.

