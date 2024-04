Vladimir Luxuria al timone dell’Isola, parla lei: “Hanno scelto me perché…”

La nuova edizione dell’Isola dei famosi andrà in onda su Canale 5 da stasera, lunedì 8 aprile 2024, e per la prima volta sarà Vladimir Luxuria a condurre il reality. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere di essere entusiasta, non se lo aspettava. La notte le capita di rimanere sveglia quando inizia a pensare ad alcune idee per l’Isola.

La conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei famosi ha poi svelato: “Come mai adesso hanno scelto me per condurre? Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento.” Pensa anche che l’abbiano scelta perché era già dentro le dinamiche del gioco, lo conosce da diverse angolazioni. Ha anche rivelato che all’inizio pensava fosse uno scherzo telefonico, si è resa conto che era una proposta seria solo quando l’hanno chiamata diverse persone di Mediaset.

Vladimir Luxuria durante l’intervista ha poi rivelato che è al lavoro da tempo, sta parlando con i naufraghi e fa varie riunioni con gli autori, a chi guarderà il reality vuole far capire che lei sa tutto. Ha poi concluso dicendo che vuole usare l’Isola per parlare delle storie dei naufraghi perché sono tutte molto interessanti.

