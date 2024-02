Ilary Blasi commenta l’addio all’Isola: “Ho chiuso un cerchio”

Ilary Blasi torna a catturare l’attenzione del gossip, l’amatissima conduttrice non condurrà la nuova edizione dell’Isola dei famosi ma presto tornerà in televisione. Da poco è stato infatti annunciato che sarà al timone della nuova edizione di Battiti Live, ne ha parlato anche lei in un’intervista rilasciata al Settimanale Chi.

In merito alla nuova esperienza televisiva ha fatto sapere che l’idea la diverte e l’atmosfera musicale le piace molto, pensa che sia una cosa allegra e gioiosa. In merito al fatto che non condurrà più l’Isola dei famosi ha invece detto di essersi trovata d’accordo con l’azienda, insieme hanno infatti convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ha poi aggiunto: “Ho condotto tre anni il Grande Fratello Vip e tre anni anche questo, quindi diciamo che ho chiuso un cerchio.” La nota conduttrice ha anche detto che lei è più per l’intrattenimento, le piacciono le dinamiche di gioco e la battuta perché è più nel suo stile.

Sarà Vladimir Luxuria la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi, di fronte alla novità si è detta molto contenta. Ilary Blasi ha continuato dicendo che fa il tifo per lei per questa nuova avventura, dopodiché ha concluso dicendo che non si sente di darle consigli perché lei non è la classica presentatrice e inoltre non crede ne abbia bisogno.

