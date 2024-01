Ilary Blasi torna in tv, ma non all’Isola: cosa condurrà la conduttrice

Si torna a parlare di Ilary Blasi, questa volta però la sua vita privata non c’entra, si tratta infatti dei nuovi progetti lavorativi. Nelle scorse ore Tv Blog ha rivelato alcune indiscrezioni che riguardano l’amatissima conduttrice, a quanto pare tornerà presto in televisione. Come avevano già anticipato i rumors non sarà al timone della nuova edizione dell’Isola dei famosi, condurrà infatti un altro programma.

Dove vedremo la splendida conduttrice? Ilary Blasi resterà a Mediaset e sarà al timone di un noto programma musicale, sul sito si legge: “Ilary Blasi dovrebbe condurre l’edizione 2024 di Battiti Live.” Le precedenti edizioni sono andate in onda su Italia Uno, sembra però che dalla prossima ci saranno delle novità, dovrebbe infatti andare in onda su Canale 5. All’ora di pranzo la notizia è stata confermata da Piersilvio Berlusconi durante una conferenza stampa.

Berlusconi ha fatto sapere che Ilary Blasi resterà a Mediaset e lavoreranno con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento. Ha poi continuato dicendo che se il progetto gira bene Battiti Live sarà condotto dall’ex moglie di Francesco Totti e passerà su Canale 5. Al momento non sono trapelati altri dettagli, i tantissimi fan della conduttrice però non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

