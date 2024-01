Fabrizio Corona svela: “La storia tra Totti e Ilary non è ancora finita”

Dopo una turbolenta separazione Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero decidere di concedere un’altra possibilità alla loro chiacchierata storia d’amore? Sono in molti a pensare che il sentimento tra loro non sia finito, anche Fabrizio Corona è convinto che potrebbe esserci una riconciliazione, lo ha rivelato sul suo sito Dillinger News.

L’ex re dei paparazzi parlando dell’ex coppia ha detto: ““La storia tra Totti e Ilary Blasi non è ancora finita.” Ha poi continuato dicendo che la conduttrice ha fatto un invito virtuale all’ex calciatore per tornare dalla sua vecchia famiglia, quella che lui in un colpo ha dimenticato. Corona pensa che la Blasi sia ancora innamorata dell’ex marito e lo sarà sempre, solo che non lo riconosce più. Il suo Francesco non esiste più e di mezzo c’è una nuova compagna.

Fabrizio Corona pensa che Ilary Blasi abbia paura del futuro ma che sogni ancora di riconciliarsi con Francesco Totti. Ha anche fatto una premonizione dicendo che non esclude che i due possano tornare insieme entro cinque anni per riunire la famiglia e amarsi di nuovo. Ci sarà davvero un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Iovino su Ilary Blasi svela: “C’è stata una frequentazione intima”, lei replica