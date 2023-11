Totti torna a parlare di Ilary Blasi: “Vorrei che trovassimo un equilibrio”

In un’intervista concessa al Corriere della Sera Francesco Totti è tornato a parlare di Ilary Blasi e del loro rapporto dopo la fine del loro matrimonio. L’ex calciatore ha ricordato che lui e l’ex moglie hanno trascorso insieme vent’anni con tanti momenti molto belli. L’unico sui desiderio al momento è quello di trovare un equilibrio tra loro, capace di proteggere i loro figli, che per entrambi sono la più grande ragione di amore.

Francesco Totti si rende conto che non è semplice, ma quello che c’è stato tra loro per tanti anni è stato molto importante. Ha poi aggiunto: “Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti.” Oltre alla fine della sua storica relazione con Ilary Blasi nel 2020 c’è stato un altro evento molto doloroso nella sua vita, la perdita del padre. L’uomo era per lui un punto di riferimento. Gli mancano il suo sorriso, lo sguardo e la sicurezza che era in grado di dargli.

Riferendosi ancora al padre l’ex capitano della Roma ha fatto sapere che gli basterebbe vederlo dieci secondi al giorno per stare meglio. I due non si dicevano molte cose, ma a detta sua si capivano, anche i loro silenzi erano pieni.

