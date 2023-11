Ilary Blasi in lacrime nel trailer del suo docufilm: cosa ha detto su Totti

Il 24 novembre 2023 uscirà su Netflix il docufilm su Ilary Blasi, intitolato ‘Unica’, realizzato per svelare la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. Oggi è uscito il trailer ufficiale, dove la nota conduttrice si mostra in lacrime mentre si lascia sfuggire inedite rivelazioni sull’ex marito. Ci ha tenuto a precisare che non lo ha sposato per soldi, ma per amore, a detta sua lo ha sempre dimostrato mettendoci la faccia.

Nel trailer Ilary Blasi parla poi dei presunti tradimenti dell’ex calciatore dicendo che a fine gennaio mentre erano a cena fuori insieme ha iniziato a notare un ‘marito diverso’. Da quel momento è stato tutto un disastro, doveva credere al marito o ai giornalisti? Lei però lo vedeva strano. Senza riuscire a trattenere le lacrime l’amatissima conduttrice ha poi svelato: “Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere.”

Cos’altro rivelerà Ilary Blasi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti? In moltissimi se lo stanno chiedendo e non vedono l’ora di vedere il docufilm nei prossimi giorni su Netflix.

