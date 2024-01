Iovino su Ilary Blasi svela: “C’è stata una frequentazione intima”, lei replica

Il presunto flirt tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi c’è stato davvero? Lei nel docufilm ‘Unica’ ha smentito il pettegolezzo dicendo che si sono incontrati solo per un caffè, lui però ha raccontato una versione del tutto diversa. Intervistato da Il Messaggero ha deciso di dire la sua verità e ha fatto sapere di aver conosciuto la conduttrice nel 2020.

È stato lui a contattarla sui social, commentando in modo scherzoso uno scatto che la ritraeva in ascensore. Poco dopo decisero di conoscersi di persona e si diedero appuntamento in centro a Roma durante una mostra di Banksy. Da quel momento iniziarono a vedersi più spesso, si incontravano a casa del personal trainer o nel negozio dell’amica di lei, Alessia Solidani. Ha poi raccontato che una volta gli chiese di raggiungerla a New York mentre era lì con la sorella, lui decise però di non andare.

Tra le varie cose Cristiano Iovino ha aggiunto: “Non era una storia, piuttosto una frequentazione intima.” A detta sua stavano insieme quando gli impegni di lavoro lo permettevano, a volte stavano anche mesi senza vedersi. Al personal trainer Ilary Blasi aveva detto che il suo matrimonio era praticamente finito altrimenti lui avrebbe evitato quella situazione. Quale è stata la reazione della conduttrice dopo le rivelazioni di Iovino? Al Corriere della Sera ha solo detto: “La mia verità resta quella che ho già raccontato.”

