Ilary Blasi pizzicata con il nuovo fidanzato: lo scoop di Chi

Da mesi non si fa che parlare della fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i due si sono detti addio dopo circa vent’anni di relazione, di cui 17 di matrimonio. Inizialmente i due avevano deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla separazione, entrambi però si sono poi attaccati duramente. L’ex calciatore della Roma a poche settimana dalla rottura è stato pizzicato con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, da un po’ i due non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole.

Anche Ilary Blasi era stata accostata ad altri uomini, lei però non ha mai né confermato né smentito i presunti flirt. Adesso però ci sono le foto, anche lei come l’ex marito ha iniziato una nuova relazione. A paparazzarla insieme al nuovo fidanzato è stato il settimanale Chi, che ha mostrato le foto in anteprima. Gli scatti sono finiti nella prima pagina del nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, in edicola da domani mercoledì 30 novembre 2022.

Sul nuovo amore della nota conduttrice non si sa ancora molto, Chi ha però rivelato che si chiama Bastian ed è un imprenditore tedesco. Due le foto apparse oggi in anteprima, in una i due si scattano un selfie, nell’altra si abbracciano e sembra che stiano per baciarsi. Stando a quanto ha rivelato invece Blasting news sembra che Ilary Blasi e il nuovo fidanzato abbiamo trascorso una notte insieme a Zurigo, in una lussuosa suite da 1600 euro a notte. La conduttrice uscirà presto allo scoperto con la sua nuova fiamma? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

