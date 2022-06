Guendalina Tavassi si è da poco ritirata dall’attuale edizione dell’Isola dei famosi, il suo è stato un percorso molto seguito e apprezzato, in molti infatti facevano il tifo per lei. L’ex naufraga ha preferito tornare in Italia quando ha scoperto che il reality era stato prolungato perché doveva tornare dai suoi figli. In un video fatto per ThePipolTv ci ha tenuto a far sapere di non essere pentita di aver abbandonato il reality. Sull’Isola ha lasciato però un pezzo del suo cuore, a detta sua è un’esperienza che si porterà dentro per sempre.

L’ex naufraga ha rivelato chi tra i naufraghi rimasti vincerà l’Isola dei famosi. Tra le varie cose ha detto: “Il mio vincitore è Edoardo, mio fratello. Perché penso che abbia regalato all’isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, spensieratezza che tanto tanto mancava lì sopra.” A parer suo il fratello in Honduras ha creato molte dinamiche, ne hanno create tante anche insieme. Per quanto riguarda invece il vincitore morale di questa edizione pensa di essere lei perché è sempre stata schietta e sincera.

Guendalina Tavassi ha fatto sapere che per essere troppo vera ha sempre litigato con tutti ed è riuscita a mandare a casa tutti quelli che non le stavano simpatici. Per questo si sente un po’ la vincitrice dell’isola. La nota influencer ha poi lanciato una frecciatina a Laura Maddaloni, pensa che sia la ‘perdente’ di questa edizione. Il motivo? Perché l’ex naufraga diceva di essere la più forte, con ironia ha concluso dicendo: “Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però!“.