Isola dei famosi, Edoardo Tavassi inviato? “Sarebbe bellissimo”

Edoardo Tavassi si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni in un’intervista rilasciata a The Pipol Gossip. L’ex naufrago durante l’ultima edizione dell’Isola dei famosi ha conquistato moltissimi telespettatori. In molti pensavano che si sarebbe aggiudicato lui la vittoria del reality ma dopo un brutto infortunio è stato costretto a ritirarsi durante la semifinale.

Stando ai rumors potrebbe essere proprio lui il nuovo inviato della prossima edizione dell’Isola dei famosi. In merito a ciò ha svelato: “Se vorrei fare l’inviato de L’Isola? Certo che sì, sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente.” A detta sua sarebbe in grado di avere le giuste iniziative, di spiegare le prove ed è convinto che farebbe divertire tantissimo. L’idea di sostituire Alvin però lo spaventerebbe molto perché lui nel ruolo di inviato è un maestro e lo stima moltissimo.

Edoardo Tavassi tra le varie cose ha rivelato che insieme alla sorella Guendalina farebbe subito Pechino Express e il Grande Fratello Vip, accetterebbe senza neanche pensarci. Ha però precisato che a livello lavorativo televisivo i due sono molto distanti. Ha definito la sorella una ‘macchina da guerra da talk show e reality e una perfetta opinionista. Lui crede invece di essere bravo a far divertire la gente. L’ex naufrago ha poi concluso dicendo: “Questo ci differenzia molto, ma l’unione è sempre bella”.

