Jeremias Rodriguez vuole lasciare l’Isola dei famosi: le parole del naufrago

All’Isola dei famosi Jeremias Rodriguez sta dimostrando di avere un carattere alquanto particolare e difficile, ma questo non era un mistero, il pubblico aveva infatti avuto già la possibilità di conoscerlo al Grande Fratello Vip e in una passata edizione dell’Isola dei famosi. In queste settimane si è scontrato più volte con alcuni compagni di avventura, soprattutto con Nicolas Vaporidis.

Ieri sera durante la messa in onda dell’ottava puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Gustavo Rodriguez è stato eliminato dall’Isola dei famosi. Poco prima il figlio gli aveva augurato di uscire, ha anche rivelato che spera di lasciare presto l’Honduras anche lui. Queste le sue parole: “Spero che esca mio padre così si salva. No, non voglio che si salvi al televoto, ma che esca, perché uscendo è la salvezza. Dopo spero di uscire io così mi salvo pure io dopo di lui“. Sembra che il naufrago non abbia intenzione di ritirarsi dal reality, spera poi di uscire ha infatti chiesto agli altri concorrenti di nominarlo.

Durante la puntata ha anche avuto un battibecco con Vladimir Luxuria, confrontandosi con Nicolas Vaporidis ha più volte ribadito che non aveva nulla da dire e che avevano ragione sempre loro, soprattutto Luxuria. Con tono chiaramente ironico e infastidito, tra le varie cose, ha infatti detto: “Io penso che siete dei fenomeni, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava“.

LEGGI ANCHE -> Jeremias Rodriguez, naufrago lo attacca all’Isola: “È violento e cattivo”