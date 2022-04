Jeremias Rodriguez, naufrago lo attacca all’Isola: “È violento e cattivo”

Jeremias Rodriguez è finito di nuovo al centro delle critiche e delle polemiche all’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Un naufrago ha avuto non poco da ridire sul suo comportamento e gli ha dedicato parole davvero dure. Cosa è successo in Honduras? Il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez si è scontrato con Edoardo Tavassi, mentre litigavano lo ha insultato dicendogli di essere un ‘mantenuto’.

Il naufrago ha usato la parola mantenuto perché durante una chiacchierata il fratello di Guendalina Tavassi gli aveva confidato che in un momento un po’ delicato e difficile era stato costretto a chiedere un aiuto economico alla sorella. Jeremias Rodriguez ha tradito la sua fiducia usando contro di lui per ferirlo ciò che gli aveva raccontato, un comportamento che è stato duramente criticato da Nicolas Vaporidis. A detta sua è brutta la sua violenza verbale ed è cattivo dire ‘occhio per occhio, dente per dente’. Parlando con Edoardo Tavassi ha detto che urlare a tutti la confidenza che gli aveva fatto fa schifo, ha poi aggiunto: “Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str***o ed è un’anima brutta.”

Nicolas Vaporidis pensa che la vita non abbia insegnato nulla a Jeremias Rodriguez, a parer suo è incattivito con la vita. Tra le varie cose ha poi concluso dicendo: “Parlare così di una persona che si è confidata con te è orrendo. Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine.”

