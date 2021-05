Giada de Blanck: chi è e cosa fa la figlia della contessa Patrizia de Blanck

Giada de Blanck è la figlia della contessa Patrizia de Blanck e del console Giuseppe Drommi. Volto noto della tv italiana, ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui L’isola dei Famosi e Miss Italia. Dopo alcuni anni di stop dalle scene, l’abbiamo vista nuovamente sugli schermi quest’anno in occasione della partecipazione della mamma Patrizia al programma Grande Fratello Vip. Nella casa ha avuto la possibilità di fare diversi confronti con la Contessa, durante i quali è emerso il profondo legame che le unisce. Giada oggi cerca di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, ma non sempre le riesce. È appunto la madre, spesso ospite nei salotti televisivi, a raccontare di lei.

Giada de Blanck, biografia

Giada de Blanck, classe 1981 (39 anni) è nata dall’unione della contessa Patrizia de Blanck con il console di Panama Giuseppe Drommi. La sua vita viene subito segnata da un grande lutto. Ancora giovanissima Giada perde il papà per via di un tumore: l’uomo si spegne il 17 ottobre 1999, nel giorno del suo compleanno. Giada cresce con mamma Patrizia, si diploma e inizia un percorso di studi in lingue. Molto presto si innamora della moda e delle passerelle, sfila per diversi marchi e nel 2000 partecipa a Miss Italia. In questa occasione arriva in finale, ma non riesce a conquistare la corona. Il successo, però, è immediato: grazie anche alla madre riesce a partecipare a diversi talk show, tra cui “Chiambretti c’è” condotto da Piero Chiambretti.

È il 2003 quando la de Blank partecipa all’Isola dei Famosi: durante il reality si distingue per caparbietà e tenacia, ma anche in questa occasione non vince per un soffio. A trionfare in quell’edizione è Walter Nudo, ma dopo poco Lele Mora racconterà di aver pilotato il televoto, gettando un grande polverone su Mediaset.

L’abbandono del mondo dello spettacolo e le relazioni

Dopo alcuni anni dall’Isola dei Famosi, Giada de Blanck abbandona il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla propria carriera. Oggi lavora nel mondo dell’organizzazione di eventi. Nel corso degli anni le sono state attribuite diverse relazioni, alcune delle quali confermate. Uno dei primi amori quello con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone. Negli scorsi anni alcuni rumors hanno affiancato Giada a personaggi quali Thomas De Gasperi, cantante degli Zero Assoluto e Paolo Bossini, pallanuotista. Dal canto suo la contessina non fa trapelare niente, neanche sul suo profilo Instagram.

