Andrea Giambruno: chi è il fidanzato di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è un autore televisivo e giornalista affermato, attualmente conduttore di Tgcom25. È la mente dietro diversi programmi televisivi di successo, nonché il compagno della leader di Forza Italia Giorgia Meloni. Classe 1981, prima di intraprendere la carriera televisiva si è laureato in Filosofia. Nel mondo della televisione è stato autore per Mediaset e MTV. Tra i programmi con i quali ha collaborato spiccano Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque e Stasera Italia. Al momento lo troviamo alla conduzione di Tgcom24.

Andrea Giambruno, vita privata

Andrea Giambruno è solito mantenere un grande riserbo sulla sua vita privata. Legato sentimentalmente dal 2013 alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, insieme hanno una figlia. Ginevra, il nome della piccola, è nata nel 2016. Galeotta fu proprio la televisione: il giornalista e Giorgia si sono conosciuti dietro le quinte di Quinta Colonna. All’epoca Giambruno lavorava come autore per il programma. In una delle rare dichiarazioni rilasciate in merito al suo rapporto con Giorgia Meloni, il giornalista ha dichiarato:

“È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro. Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia“.

Il matrimonio non sembra essere nel futuro della coppia. Giorgia Meloni, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato che nonostante creda molto nei valori del matrimonio, sente che tra lei e Giambruno sussiste un equilibrio indipendentemente dal tipo di legame. Ha inoltre aggiunto che si sente supportata dal compagno, il quale non ha problemi con il ruolo di grande spicco che Meloni ricopre.

Sembra, invece, che i due desiderassero un secondo figlio, ma che con grande dispiacere non sia arrivato. Giorgia Meloni ha dichiarato che la società in cui viviamo ci fa credere di essere giovani per sempre. Questo porta a rimandare scelte che sembrano lontane, come la gravidanza.

