Massimiliano Varrese, ex gieffina lo critica: “Non mi piace, vedo uno sguardo furbo”

Continua il percorso di Massimiliano Varrese al Grande Fratello, ad oggi però non sta ricevendo molti consensi. Per via del suo carattere e del suo modo di fare si sta ritrovando spesso al centro di dure critiche e polemiche, soprattutto per come ha trattato più volte Beatrice Luzzi nella casa più spiata d’Italia.

Ad un’ex gieffina ha manifestato il suo pensiero sull’attore e questo non è stato affatto positivo. Di chi si tratta? Di Nikita Pelizon, la vincitrice della precedente edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista concessa a Tv Blog. Come aveva già detto sui social quest’anno non sta seguendo molto il Grande Fratello perché è concentrata sui sui progetti. Non ha voluto esprimere la sua opinione sulla Luzzi perché non avendo visto quasi nulla non sa cosa è davvero accaduto nella casa.

L’ex gieffina ha invece detto la sua su Massimiliano Varrese, ha guardato solo qualche daily online ma da quel poco che ha visto ha subito capito che l’attore non le piace affatto. A detta sua guardando un po’ il suo linguaggio del corpo non le piace minimamente il suo modo di fare. Ha poi continuato dicendo che è come se stesse uscendo la parte ombra del gieffino, potrebbe anche sbagliarsi ma è questo quello che ha notato. Nikita Pelizon ha poi concluso dicendo: “Se penso che lui faccia strategia? Vedo uno sguardo furbo”.

