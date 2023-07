Alberto De Pisis, ex gieffina lo attacca: “Si sente una star”

Sembra che Alberto De Pisis non sia rimasto in contatto con tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip dopo il percorso vissuto nella casa più spiata d’Italia. Eppure si sa che non tutte le amicizie che nascono lì proseguono anche fuori. Un’ex gieffina è rimasta un po’ delusa dal suo comportamento e senza giri di parole lo ha duramente attaccato sui social.

Di chi si tratta? Di Elenoire Ferruzzi, tra i due sembrava essere nata una bella amicizia al Grande Fratello Vip, fuori dalla casa però non si stanno frequentando. A farlo sapere è stata lei durante una diretta Instagram con Patrizia Rossetti. La nota conduttrice ha rivelato che continua a sentire alcuni ex compagni d’avventura dopo il reality, qualche tempo fa ha sentito anche Alberto De Pisis. Quando ha parlato di lui la Ferruzzi è intervenuta dicendo che invece lei non lo ha più sentito, a detta sua è sparito. Infastidita ha aggiunto: “Non lo sento, evidentemente loro si sentono arrivati, si sentono delle star e quindi ovviamente poi non chiamano.”

Elenoire Ferruzzi ha continuato dicendo che si aspettava di sentire di più certi amici ma va bene così. Ha poi fatto sapere che alcuni sono proprio spariti, non mettono nemmeno i like sui social, con ironia ha detto che loro sono in Italia mentre altri pensano di essere delle star di Hollywood. L’ex gieffina ci ha tenuto però a precisare che non è una donna che porta rancore.

