Pioggia di critiche per Mahmood: “Sui social non scrivo mai ciò che penso”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Mahmood. Alcune dichiarazioni rilasciate a Il Fatto Quotidiano lo hanno fatto finire tra i trend topic di Twitter. Il motivo? Il cantante ha fatto sapere che sui social evita di dire ciò che pensa veramente perché a detta sua la gente trova sempre il lato negativo delle cose e tende a travisare ciò che legge.

Tra le varie cose, il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha detto: “Non mi permetto mai di scrivere ciò che penso sui social. Uno perché non me l’ha chiesto nessuno e la seconda cosa invece me l’ha fatta notare mia madre. Sui social tutto si amplifica e in negativo”. Per poi aggiungere: “Tutti devono trovare il lato negativo delle cose, il dover giudicare e criticare sempre e prescindere.” Mahmood pensa che anche il politically correct sta prendendo una brutta piega perché non si può più fare o dire niente. A detta sua sui social non si può essere liberi di dire ciò che si pensa al 100% perché si va sempre incontro a critiche e polemiche.

Le parole del cantante non sono state apprezzate da moltissimi utenti, questi lo hanno infatti accusato di voler nascondere la sua vera natura al pubblico. Tanti altri hanno invece apprezzato la sincerità di Mahmood. Al di là delle ultime polemiche e critiche, il cantante sta riscuotendo non poco successo con il suo ultimo brano ‘Dorado’, canzone che parla della sua nuova vita dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Il brano parla di una vita fatta di successo e lusso, non nasconde però la voglia tornare a casa per vivere la sua normale quotidianità con le persone che ama.