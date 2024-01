GF, Varrese in lacrime dopo l’uscita di Monia? L’indiscrezione

È andata in onda ieri lunedì 29 gennaio 2024 una nuova puntata del Grande Fratello e tra le tante cose abbiamo assistito all’eliminazione di Monia La Ferrera, come ha reagito Massimiliano Varrese? I due in passato sono stati legati sentimentalmente per ben nove anni e non si erano più rivisti dopo la fine della loro storia d’amore.

Si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia e la complicità è stata palese sin dall’inizio. In più occasioni, però, la splendida modella ci ha tenuto a precisare che nonostante ci sia della chimica tra loro non ha nessuna intenzione di tornare insieme all’ex fidanzato. Ne ha parlato spesso anche con l’attore e tra loro sono nati piccoli scontri al Grande Fratello, più volte l’ex gieffina si è detta stanca dell’assillante comportamento di Varrese.

L’eliminazione di Monia La Ferrera ha stupito non poco l’attore, non immaginava infatti che avrebbe lasciato proprio lei il reality ieri sera. In molti si aspettavano che avrebbe reagito però in modo diverso, invece non ha quasi lasciato trasparire alcuna emozione, per tutto la serata è stato molto silenzioso. Stando però a quanto ha rivelato Amedeo Venza dopo la puntata il comportamento del gieffino è stato ben diverso. Un utente gli ha detto che Massimiliano Varrese avrebbe passato la notte in confessionale a piangere. Sembra anche che abbia minacciato di abbandonare il Grande Fratello, gli autori per convincerlo a restare lo hanno dovuto trattenere a lungo.

