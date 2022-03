Soleil Sorge perde al televoto flash: eliminata a sorpresa dal GF Vip

Sta per giungere al termine la sesta edizione del Grande Fratello Vip, la finale andrà in onda su Canale 5 il prossimo lunedì 14 marzo 2022. Ieri sera durante la 47esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con grande stupore da parte di tutti ad uscire dalla casa più spiata d’Italia Soleil Sorge.

Rimasta circa sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip l’italo americana era considerata uno dei concorrenti più forti. In molti erano convinti che avrebbe vinto proprio lei la sesta edizione del reality. I ‘vipponi’ durante la diretta di ieri hanno dovuto scegliere chi mandare al televoto flash per decidere il terzo finalista e il nuovo eliminato della 47esima puntata, al televoto sono finiti Davide Silvestri e Soleil Sorge. Con grande sorpresa il pubblico ha salvato il gieffino con il 58% di preferenza, l’ormai ex gieffina con il 42% ha dovuto immediatamente lasciare la casa.

Finito questo lungo percorso che l’ha vista quasi sempre protagonista Soleil Sorge è ora pronta ad intraprendere una nuova avventura. L’ex gieffina a breve ricoprirà infatti i panni di giurata, al fianco di Federico Fashion Style e Antonella Elia, nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta questa volta da Barbata d’Urso su Italia Uno.