Perla Vatiero contro il gossip, Varrese la asfalta: “Hai fatto Temptation Island”

Perla Vatiero sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello, a distanza di qualche mese dal suo percorso a Temptation Island. Al reality dei sentimenti lei e l’ex fidanzato Mirko Brunetti speravano di risolvere i loro problemi di coppia, invece sono usciti separati dal programma. In molti sperano ancora in un loro ritorno di fiamma, al momento però non sono tornati insieme.

Nelle scorse ore i concorrenti del Grande Fratello stanno organizzando un gioco-show, quando Massimiliano Varrese ha chiesto alla Vatiero di occuparsi della rubrica di gossip lei si è rifiutata. Il motivo? Perché considera il gossip una ‘ca**ata e una roba trash, ha anche detto di non aver mai fatto gossip nella sua vita e di aver sempre evitato qualsiasi discussione social.

A quel punto Massimiliano Varrese le ha ricordato che solo pochi mesi fa ha partecipato a Temptation Island, un programma che parla di gossip e ne genera altro. Lei, un po’ in difficoltà, ha così replicato: “Sì, em, vabbè, quello ok, ma è normale, cioè“. Sul web in molti la stanno criticando, ricordando che più volte sui social ha lanciato frecciatine a Greta Rossetti dopo il reality e che si è resa protagonista nella casa di un triangolo amoroso.

