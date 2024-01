GF, Massimiliano Varrese contro Mirko: “Deve mantenere i piedi a terra”

Ieri sera al Grande Fratello durante la messa in onda della sua nuova puntata Massimiliano Varrese non ha affatto gradito una frecciatina di Mirko Brunetti. L’ex gieffino ha fatto una battuta all’attore lasciando intendere che tra lui e Beatrice fuori preferiscono la Luzzi. Durante un blocco pubblicitario si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro l’ex compagno di avventura.

Tra le varie cose l’attore ha detto che Mirko dovrebbe tenere a bada il suo ego perché finirà per farsi male. A detta sua l’ego è molto pericoloso, proprio come un palloncino lo gonfi tanto fin quando non si scoppia e crolli di colpo. Ha poi aggiunto: “Mi dispiace però deve mantenere i piedi a terra. Deve stare saldo a terra.” Durante il suo sfogo ha anche detto che dovrebbe crearsi un lavoro in questo campo perché di meteore negli anni ne sono passate tante e ha ribadito che l’ego gioca brutti scherzi.

Massimiliano Varrese ha continuato dicendo che ne ha visti tanti di ‘Mirko’ che passavano in tanti anni di carriera, troppi che come lui non hanno mantenuto i piedi per terra. Spera per lui che faccia molta attenzione altrimenti si farà male.

