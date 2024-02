Paolo Masella duro contro Beatrice al GF: “Sei una persona orribile”

Nella nuova puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 5 febbraio 2024, Paolo Masella si è scagliato ancora una volta contro Beatrice Luzzi. Il motivo? Lo ha fatto per prendere le difese di Massimiliano Varrese che come tutti ben sanno non va assolutamente d’accordo con la gieffina. Tra i due attori c’è stato un confronto durante la puntata dove è stata accusata di essere una persona cattiva per aver detto che il gieffino è poco equilibrato.

Dopo il confronto Paolo Masella si è avvicinato all’attrice e le ha detto che tutto ciò che ha detto a Varrese è come se fosse un autoanalisi. Le ha fatto notare che lei ha detto che l’attore ha fatto la pantomima quando l’ha vista piangere ma anche lei quando Perla piangeva si è avvicinata. Senza giri di parole l’ha poi attaccata duramente dicendo: “Sei una persona orribile“, l’ha anche invitata a guardarsi allo specchio e capire bene chi è prima di parlare delle altre persone perché a detta sua non sa cosa vuol dire vivere.

Paolo Masella pensa che Massimiliano Varrese non sia una persona verbalmente aggressiva a differenza di Beatrice Luzzi che invece lo è. Tra le varie cose le ha poi detto che nessuno la vuole al Grande Fratello perché è una persona che fa male e cerca sempre di demolire gli altri.

