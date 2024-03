Greta in lacrime al GF, Garibaldi la consola: “Lui ti vuole bene”

Nelle scorse ore Greta Rossetti non è riuscita a trattenere le lacrime al Grande Fratello. Il motivo? A mandarla in crisi è stato un aereo volato per lei sopra la casa più spiata d’Italia. Mancano ormai pochi giorni alla finale e dopo circa sette mesi i concorrenti torneranno alla loro ‘normale’ quotidianità, le emozioni però che stanno vivendo sono ancora tante.

Nella casa la Rossetti si era legata molto a Vittorio Menozzi, eliminato dal reality da circa un mese. L’uscita dell’ex gieffino ha messo a dura prova la profonda amicizia che era nata tra loro, ad oggi infatti il loro rapporto sembra essersi raffreddato. Alla gieffina tramite l’aereo hanno recapitato il seguente messaggio che riguarda proprio Vittorio: “V ogni fine 1 inizio. Con te #Vitto-Setti”. Non appena l’ha visto lei è scoppiata a piangere, a consolarla ci ha pensato però Giuseppe Garibaldi, queste le sue parole: “Non piangere, lui ti vuole bene.”

Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello ha ribadito che a lei Vittorio Menozzi piace e ci sarà sempre nella sua vita, a detta sua la sua amicizia è rimasta e rimarrà per sempre. Dopo il reality i due riusciranno a ritrovarsi? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

