Wanda Nara, rivelazione ‘hot’: prima notte di passione con Icardi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi, i due stanno insieme da dieci anni e hanno costruito una bellissima famiglia. Tra loro non è sempre stato rose e fiore, per via del tradimento del calciatore ai danni della moglie e per altri problemi di coppia hanno affrontato un difficile periodo di crisi.

Per alcuni periodi sono rimasti separati, alla fine però l’amore ha avuto la moglie. Col tempo infatti sono riusciti a lasciarsi tutto alla spalle e sono tornati insieme, oggi sono più uniti che mai. Al momento si trovano insieme in Brasile, prima però hanno trascorso qualche giorno nel paese della showgirl, in Argentina. Ospite a Rumis, il podcast condotto dalla sorella Zaira Nara, la moglie di Icardi ha raccontato la loro prima notte d’amore.

La piccante rivelazione ha spiazzato non poco i suoi tantissimi fan, Wanda Nara ha rivelato che lei e il marito erano amici e lui le stava vicino quando la relazione con Maxi Lopez è finita. Ha raccontato che quando è scoppiata la passione tra loro hanno fatto davvero scintille, il materasso era praticamente distrutto. Senza alcun imbarazzo la moglie di Mauro Icardi ha poi svelato: “Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo.” Per stare meglio la showgirl ha dovuto prendere l’ibuprofene ogni quattro ore. Ha poi concluso dicendo che probabilmente tra loro non sarebbe successo tutto ciò che accaduto se quella notte non avesse funzionato.

LEGGI ANCHE -> Flavia Vento, verità su Totti: “C’è stato un breve flirt”