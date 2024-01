Flavia Vento, verità su Totti: “C’è stato un breve flirt”

Flavia Vento è stata ospite di Monica Setta a Donne al Bivio, nella puntata che è andata in onda oggi, dove ha parlato anche del presunto e chiacchieratissimo flirt con Francesco Totti. In passato le cronache rosa hanno dedicato non poca attenzione a questa vicenda, stando ai rumors l’ex calciatore giallo-rosso avrebbe avuto una relazione clandestina con la showgirl poco prima di convolare a nozze con Ilary Blasi.

Come sono andate davvero le cose? Dopo oltre vent’anni la showgirl ha finalmente rotto il silenzio per dire la sua verità. Totti e Ilary si sono conosciuti nel 2002, la Vento ha fatto sapere che il loro flirt risale invece al 2001. Alla conduttrice ha rivelato di aver conosciuto l’ex calciatore a casa di Valentino e gli portò fortuna perché la Roma vinse lo scudetto. Ha anche detto che andava allo stadio tutte le domeniche e che ha un bel ricordo di quel periodo, ha poi aggiunto: “C’è stato un flirt nel 2001, “.”

Flavia Vento in merito al suo flirt con Francesco Totti ha detto di essere stata zitta per vent’anni, però ora che lui e Ilary Blasi si sono separati può parlarne più spontaneamente. In tutti questi anni l’ex calciatore ha sempre negato la loro relazione, romperà il silenzio dopo le sue rivelazioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

