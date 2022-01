Fabrizio Corona e Urtis flirt, l’ex paparazzo conferma: “Era un segreto”

Giacomo Urtis ieri al Grande Fratello Vip ha sganciato una bomba che riguarda Fabrizio Corona. Di che si tratta? Il gieffino durante una chiacchierata con alcuni sui compagni di avventura ha rivelato di aver avuto un flirt in passato con l’ex re dei paparazzi. Il noto chirurgo dei vip ha raccontato che i due si sono conosciuti in aeroporto, rimase colpito da quel braccio muscoloso e tatuato e si presentò.

Nella casa più spiata d’Italia Giacomo Urtis ha svelato che mentre Fabrizio Corona era sposato con Nina Moric per un po’ ha vissuto a casa con loro. Si è poi lasciato sfuggire un piccante dettaglio dicendo che lei li guardava durante i loro momenti intimi e lui guardava loro. Una confessione che ha spiazzato non poco i concorrenti, lui ha però precisato che l’ex fotografo non ha mai fatto mistero del loro flirt. Tra tutti quella più stupita è apparsa Sophie Codegoni.

La gieffina ha commentato dicendo che l’ex re dei paparazzi quando parla di Giacomo Urtis dice sempre che lo adora. Ha poi aggiunto: “Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…”. Poche ore dopo anche Fabrizio Corona ha commentato lo scoop tramite le sue Instagram Stories. Ha pubblicato una loro foto che li ritrae abbracciati e ha scritto: “Amore mio grande unico e solo…. era un nostro segreto… dai!”