Fabrizio Corona, il messaggio per Silvia Provvedi a Live: “Non mollare…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi dopo circa un anno e mezzo è tornato in televisione, è stato ospite di Barbara d’Urso nella puntata di ieri d Live-Non è la d’Urso. Corona era in collegamento, ad oggi si trova ancora agli arresti domiciliari dunque non poteva certo recarsi in studio di fronte alle cinque sfere.

I presenti in studio hanno cercato di capire se tutto ciò che negli anni ha dovuto affrontare l’ha cambiato, lui però ha chiaramente dimostrato che per certi aspetti non potrà mai essere diverso di com’è. Nella puntata di ieri Fabrizio Corona è apparso più calmo e pacato, lui stesso ha detto di essere stanco, dopo otto anni desidera riavere la sua libertà e non vede l’ora di finire di scontare la sua pena. A detta sua, il fatto di vivere in una bella casa, di essere abbronzato e circondato da molte persone che lo amano, non significa che stia bene o che sia sereno, ha ribadito che gli manca la sua libertà.

Fabrizio Corona vicino a Silvia Provvedi, il messaggio per l’ex fidanzata

Fabrizio Corona dopo aver visto una clip in cui c’era anche l’ex fidanzata Silvia Provvedi le ha mandato un messaggio per dimostrarle il suo affetto e il suo sostegno in un momento così delicato e difficile. Circa tre mesi fa la Provvedi è diventata mamma per la prima volta, pochi giorni dopo però il suo compagno Giorgio De Stefano è stato arrestato per il suo coinvolgimento in un maxi blitz relativo a una retata anti ‘ndrangheta. Queste le parole di Corona per Silvia: “La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte”.