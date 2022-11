Parecchie sono le rivelazioni che Antonella Fiordelisi si sta lasciando sfuggire al Grande Fratello Vip, quella su Francesco Monte però non sarebbe veritiera. Nella casa più spiata d’Italia ha lasciato intendere che tra i due ci sia stato qualcosa in passato, rivelazioni che però lui ha categoricamente smentito in un’intervista rilasciata a Fanpage.

L’ex gieffino ha assicuro di non conoscere la Fiordelisi e di non aver avuto nessun flirt con lei, a detta sua non ci sarebbe stato nemmeno un rapporto di amicizia o conoscenza. Oltre a smentire si è anche dissociato da ciò che ha detto e trova che non sia tollerabili il fatto che abbia detto cose non vere sul suo conto. Francesco Monte ha raccontato di aver trovato dei messaggi della gieffina sul suo profilo Instagram dove chiedeva informazioni su alcune sue serata e sui programmi estivi. Ha fatto sapere che questi messaggi risalgono al 2018, ai quali lui non ha mai risposto.

Infastidito per le infondate rivelazioni di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip l’ex gieffino ha aggiunto: “È una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci conosciamo minimamente. Tutto ciò si chiama diffamazione gratuita.” Francesco Monte ha poi concluso dicendo che si tratta di strumentalizzazione, speculazione e utilizzo improprio del suo nome.

LEGGI ANCHE -> Luca Onestini svela perché è finita con Ivana: “Rapporto incrinato”