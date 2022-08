Lulù Selassié e Deddy insieme? L’ex gieffina fa chiarezza

Flirt in corso tra Lulù Selassié e Deddy? I due nelle scorse ore sono finiti al centro del gossip, tutto è nato dopo che l’ex gieffina tramite alcune Instagram Stories si è mostrata all’interno di un bagno che non era il suo. È poi emerso che il bagno era dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, i due stanno insieme?

La notizia del presunto flirt tra i due è finita in tendenza su Twitter, tra loro c’è solo amicizia o c’è qualcosa di più? A fare chiarezza in merito al pettegolezzo ci ha pensato la principessa etiope nella serata di ieri sui social. Nel box delle domande un utente le ha chiesto se si metterebbe mai insieme a Denny, lei ha così risposto: “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino.”

Lulù Selassié ha taggato anche le sorelle Jessica e Clarissa, per far capire a tutti che tutte e tre hanno un bellissimo rapporto con il cantante. Dopo la dolorosa rottura con Manuel Bortuzzo l’ex gieffina è ancora single, probabilmente non è ancora pronta a voltare pagina o forse non ha ancora incontrato la persona giusta per farlo.

LEGGI ANCHE -> Elodie e Andrea Iannone si baciano a Porto Cervo: l’indiscrezione