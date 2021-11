Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita: spunta un video hot di China Suarez

Il lieto fine sembrava destinato ad avversarsi, dopo il romantico post pubblicato da Wanda Nara per Mauro Icardi, con dolci parole per il padre dei suoi figli.

Ora tutto sembra volgere verso il peggio.

Il post è stato rimosso e dai media argentini arrivano voci riguardanti un nuovo raffreddamento dei rapporti fra i due, determinando addirittura una nuova rottura, che stavolta sembrerebbe definitiva.

“Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente“, avrebbe scritto la showgirl alla giornalista argentina Yanina Latorre.

Il motivo? Un video hot di China Suarez trovato sul telefono del calciatore, insieme ad altri nuovi retroscena.

Wanda Nara e Mauro Icardi: è davvero finita

Dopo aver passato insieme il giorno di Halloween e aver pubblicato sui social varie foto che lasciavano intendere un’atmosfera tranquilla, Wanda Nara ha eliminato tutte le foto già pubblicate quella sera.

La donna ha poi pubblicato una foto su un aereo diretto a Milano.

Ha lasciato Parigi proprio come aveva fatto subito dopo che erano stati resi noti i messaggi tra Mauro Icardi e China Suárez.

Secondo fonti certe i messaggi tra Icardi e China Suarez sono continuati dopo lo scandalo e pare che si sarebbero addirittura incontrati.

Wanda avrebbe inoltre ricevuto una mail con molti dettagli riguardanti i due amanti, tra cui pare un video a luci rosse inviato dalla Suarez a suo marito.

La modella ha anche dato indicazioni che l’amore con Icardi è finito: mentre promuoveva i suoi prodotti cosmetici, ha pubblicato una storia affermando che sta attraversando un momento difficile.

Spuntano altre possibili amanti

Mauro Icardi in questi giorni avrebbe chiuso l’account Instagram dopo aver riallacciato i rapporti con la Suarez, con cui si sente assiduamente.

Inoltre, sono spuntati i nomi di altre donne con cui l’uomo avrebbe avuto vari flirt.

La prima è Guendalina Rodriguez, modella che ha rivelato che l’uomo le ha inviato dei messaggi compromettenti negli ultimi giorni.

C’è poi il nome di Rocio Guirao Diaz a cui il calciatore pare si sia avvicinato pericolosamente prima che scoppiasse lo scandalo con la Suarez.

Le parole dedicate su Instagram

Solo pochi giorni fa Wanda Nara aveva spiegato che lei e Mauro Icardi si erano rivolti ad un avvocato, accettando tutte le condizioni e arrivando ad un accordo.

Il giorno seguente l’uomo, però, le ha però scritto una lettera che le ha fatto cambiare idea sul divorzio. Il marito le ha scritto di averle dato tutto e che sperava che potesse essere felice perché ciò avrebbe reso felice anche lui. La moglie del calciatore ha poi scritto: “Lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia.” La Nara ha poi concluso dicendo: “L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro”.