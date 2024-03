Tommaso Zorzi svela: “Mi sono pentito di aver lavorato con alcune persone”

A breve Tommaso Zorzi vestirà i panni di esperto di arredamento nella nuova stagione di Cortesie per gli ospiti. In un’intervista concessa a TvBlog ha fatto sapere che ha sempre seguito il programma, pensa che sia un cult a cui il pubblico è abituato. Lui ormai da qualche anno è uno dei volti di Real Time e si è sentito onorato di far parte di uno dei programmi di punta della rete quando hanno accettato la sua proposta.

Il noto influencer ha rivelato di essersi trovato molto bene con Csaba e Roberto, tra loro c’è molto rispetto e simpatia, infatti si frequentano anche fuori dal set. Parlando del programma ha poi detto che insegna a stare in televisione e il fatto che sia registrato lo ha reso più tranquillo. Pensa anche che il confezionamento lo rende perfetto.

Tommaso Zorzi ci ha tenuto a precisare che in questi anni non si è mai montato la testa, a detta sua non ha la predisposizione per farlo. Lui è una persona molto superstiziosa e scaramantica, non riesce nemmeno a gioire di un successo perché teme che se lo facesse si porterebbe sfortuna. Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito di aver fatto qualche programma ha risposto di no, ha poi svelato: “Di un paio di persone con cui ho lavorato, invece, sì. Me ne sono pentito, ma non farò mai i nomi.“

