Stefano Miele e Tommaso Zorzi ai ferri corti? L’ex gieffino fa chiarezza

C’è sempre stata una speciale amicizia tra Stefano Miele e Tommaso Zorzi, spesso infatti si mostravano insieme sui social. Da un po’ di tempo però sembra che il loro rapporto si sia raffreddato, cosa è successo tra loro? A fare chiarezza ci ha pensato l’ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello in un’intervista concessa a Coming soon.

L’ex gieffino ci ha tenuto a precisare che lui e Zorzi non si sono mai allontanati, nonostante avessero 22 e 27 anni a detta sua hanno condiviso un’adolescenziale amicizia e adesso si stanno dedicando agli affetti personali e al lavoro. Ha anche detto di essere un suo grande fan. In merito ai suoi progetti futuri ha fatto sapere che a volte cozzano l’uno con l’altro il mondo della moda e quello della televisione. Lui crede che la sua più grande passione, lo stile, sia universale e declinabile in molti e diversi ambiti come lo spettacolo.

Stefano Miele aveva parlato della sua amicizia con Tommaso Zorzi anche nella casa più spiata d’Italia. In quella occasione aveva rivelato che per molto tempo l’influencer è stato per lui come un fratello, ora però non lo è più ma lo considera un carissimo amico.

