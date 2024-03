Barbara d’Urso commenta l’addio a Mediaset: “Il dolore è ancora qua”

Nei giorni scorsi era stata già annunciata la sua ospitata a Domenica In, Barbara d’Urso è approdata nella nota trasmissione condotta da Mara Venier su Rai Uno nella puntata andata in onda ieri, domenica 3 marzo. I suoi tantissimi fan non vedevano l’ora di ascoltare ciò che aveva da dire e naturalmente non ha potuto fare a meno di parlare dell’addio a Mediaset.

La nota conduttrice non appariva in televisione dallo scorso giugno. Era convinta che sarebbe tornata a settembre su Canale 5 con la conduzione di Pomeriggio Cinque ma è stata improvvisamente sostituita da Myrta Merlino. Senza giri di parole ha ammesso: “Non ho ancora elaborato il lutto. Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto“. C’è rimasta male soprattutto per il modo terribile che hanno usato per mandarla via, dopo ben 23 anni di duro lavoro. A detta sua l’azienda le ha dato molto, ma lei ha dato tantissimo e c’è sempre stata, anche durante la pandemia.

A turbarla è stato il fatto che l’abbiano esclusa da Mediaset all’improvviso e senza darle una spiegazione, ha infatti ribadito: “Il dolore è ancora qua.”