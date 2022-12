Tommaso Zorzi, su Discovery è flop? Programmi a rischio

Brutte notizie per Tommaso Zorzi, sembra che gli ascolti di alcuni programmi che sta conducendo su Discovery non stiano conquistando gli ascolti sperati. Stando a quanto reso noto da Dagospia la rete starebbe pensando di cancellare le trasmissioni del noto influencer per via dei bassi ascolti, una notizia che però non è stata ancora ufficializzata.

Sul giornale diretto da Roberto d’Agostino il noto giornalista Giuseppe Candela ha scritto che è cambiato il vento con l’arrivo della Warner a Discovery. Stando ad alcune loro fonti infatti l’azienda avrebbe deciso di cancellare dal palinsesto due programmi condotti da Tommaso Zorzi. Si tratta di Tailor Made-Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia.

Sulla rivista si legge poi: “Niente bis dopo i bassi ascolti ma non sarebbe finita qui. Anche il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio.” A quanto pare Tommaso Zorzi potrebbe dire addio anche alla conduzione di Drag Race, sulla realizzazione della seconda edizione c’erano già molti dubbi e la terza stagione potrebbe non essere confermata. Dopo la fuga di notizie il noto conduttore e influencer non ha ancora rotto il silenzio, si attendono quindi nuove indiscrezioni per saperne di più in merito al suo futuro sul piccolo schermo.

