Paola Barale replica a Sperti: “Continuo ad avere le mie convinzioni”

Paola Barale lo scorso anno a Belve aveva fatto sapere che durante la loro storia d’amore l’ex marito Gianni Sperti non era stato se stesso, lasciando chiaramente intendere che a parer suo è omosessuale. Lui la scorsa settimana a Verissimo ha commentato le sue dichiarazioni definendole illazioni, il fatto di voler sapere a tutti i costi l’orientamento sessuale delle persone lo infastidisce. Ha poi aggiunto che lui non lo dirà mai perché non ama affatto le etichette.

Sabato pomeriggio, 6 maggio 2023, Paola Barale è tornata nello studio di Verissimo per presentare il suo libro, tra le varie cose ha fatto sapere di non voler più parlare dei suoi ex. A Silvia Toffanin ha detto che vedere le immagini dell’ex marito non è per lei una cosa gradita. Spesso la accusano di parlare sempre dei suoi ex, lei però lo fa solo perché glielo chiedono altrimenti parlerebbe di altro. Pensa che si rischia di restare indietro a furia di parlare del passato, sono cose successe più di vent’anni fa.

La Barale ci ha tenuto a precisare che è un periodo della sua vita che non rinnega, però ha le sue convinzioni e continua ad averle. Ha poi concluso dicendo che Gianni Sperti si commenta da solo e non saprebbe cos’altro aggiungere, vuole concentrarsi solo su cose costruttive.

