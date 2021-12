Alec Baldwin, la prima intervista dopo la tragedia: “Sono sconvolto”

Alec Baldwin si mostrerà in pubblico, come maestro di cerimonie di un gala a New York, organizzato da un’organizzazione per i diritti umani intitolata a Robert Kennedy.

Tutto questo dopo l’intervista con la Abc del 2 dicembre scorso quando per la prima volta ha affrontato la tragedia sul set del film “Rust”.

Un colpo, partito da una pistola che teneva in mano, ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito di striscio il registo Joel Souza.

Alec Baldwin: l’intervista con la Abc

Intervistato da George Stephanopoulos, Baldwin ha spiegato come è partito il colpo dall’arma che ha ucciso la direttrice della fotografia.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.” Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC — ABC News (@ABC) December 1, 2021

L’attore aveva già manifestato sui social tutto il suo dolore e la volontà di aiutare la polizia nelle indagini, per comprendere come sia potuto accadere un terribile incidente.

“Il grilletto non è stato premuto. Io non ho tirato il grilletto“, dice l’attore.

“Non punterei mai un’arma contro qualcuno e non tirerei il grilletto, mai. Non ho idea di come sia potuto accadere. Qualcuno ha messo un proiettile vero nella pistola: un proiettile che non doveva nemmeno essere sul set“, continua nell’intervista.

L’attore si commuove quando il discorso si sposta sulla vittima, Halyna Hutchins.

“Era adorata da tutti quelli che lavoravano con lei, era amata da tutti e ammirata. Tutto questo non mi sembra reale. È la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Ci penso di continuo. Penso a cosa avrei potuto fare per impedirlo“.

Le parole della moglie di Baldwin

Ilaria Baldwin, moglie dell’attore, più volte ha parlato della tragedia.

“Il mio cuore è con Halyna. Suo marito. Suo figlio. La loro famiglia e i loro cari. E il mio Alec. Non ci sono parole perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico. Crepacuore. Perdita. Supporto“.

Queste le parole scritte su Instagram lo scorso ottobre.

“Ho dovuto sostenere alcune conversazioni con loro, spiegargli cosa è successo. A volte semplicemente mi bloccavo, mi sentivo persa. Potete immaginare quanto sia stato straziante“.